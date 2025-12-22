兵庫県朝来市では、伝統的な正月の飾り物「餅花」をつくる催しが行われました。木の枝に小さな餅を実らせる「餅花」は、日本各地に伝わる正月の縁起物。稲穂が頭を垂れている姿を重ね合わせて、その年の豊作を祈願します。兵庫県朝来市の「生野まちづくり工房井筒屋」では、２０年ほど前から毎年この時期に餅花づくりのイベントを開催。訪れた参加者らは杵と臼を使ってつきあげられたお餅を小さくちぎりわけて地元でとれた