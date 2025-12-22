Ｍ−１グランプリ２０２５で優勝したたくろうが２２日、Ｍ−１直後のテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」に生出演。コンビ名の意外な由来を明かした。優勝の興奮冷めやらぬまま、「有働Ｔｉｍｅｓ」のスタジオにやってきた２人。優勝の実感について、きむらバンドは「ドンデコルテも、エバースもめちゃめちゃ受けてたから」と振り返り、赤木裕は「豊昇龍さん、受けすぎて一回転されてた」「ちょっと盛りましたけど、余裕はなかった