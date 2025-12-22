J1清水は22日、DF山原怜音（26）が川崎Fに完全移籍すると発表した。山原はクラブを通じ「この5年間、時に厳しく、しかしそれを遙かに上回る温かさと想い、愛情を皆さんからいただき、それらを背負ってプレーできたことを誇りに思います」などとコメントした。山原は筑波大4年時の21年に特別指定選手として清水でプレー。22年に清水に入団し、J1通算68試合出場3得点。今季は30試合に出場して1得点を挙げていた。筑波大では日本