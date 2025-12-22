政府は自衛官の給与を早期に引き上げるため、基本給の基準を定める俸給表の改定を１年前倒しし、２０２７年度に行う方針を固めた。高市首相が２２日、自衛官の処遇改善に関する関係閣僚会議で表明する。自衛官は定員割れが続いており、なり手の確保や離職の防止につなげたい考えだ。複数の政府・与党関係者が明らかにした。昨年１２月、当時の石破内閣が２８年度に俸給表を改定すると決めていた。高市首相は、国家安全保障戦略