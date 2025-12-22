がっこうのイチゴ園今季12月24日オープン 2016年3月に廃校となった香川県三豊市立財田上小学校の跡地を活用したイチゴ狩り観光農園「がっこうのイチゴ園」が今シーズン、12月24日にオープンします。 中四国クボタが運営し、一般的な体育館の約2～4倍の広さ、約2800平方メートルのスペースで香川県オリジナル品種「さぬきひめ」を中心に栽培しています。車イスやベビーカӦ