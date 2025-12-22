今日22日(月)の関東地方は昼頃まで雨のぱらつく所があるでしょう。午後は天気が回復して晴れ間が出る見込みです。明日23日(火)も晴れますが、24日(水)から25日(木)は天気が崩れるでしょう。この先も気温の変化が大きく、週末は今季一番の寒さになりそうです。午後は広く晴れ間ただ、気温は急降下今日22日(月)の関東地方は、気圧の谷の影響で、昼頃まで雨のぱらつく所があるでしょう。午後は天気が回復して晴れ間が出る見込みです