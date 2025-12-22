２２日の東京株式市場は大きく買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５７７円高の５万００８４円と続伸。 東京株式市場では前週末の米国株市場でＡＩ関連や半導体関連株への買い戻しが顕著だったことを受け、投資家のセンチメントが足もと強気に傾いている。エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞が大幅高に買われたほか、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が３％近い上昇を示したことから、これに追