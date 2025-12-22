日本10年債利回り2.04%台に上昇日銀利上げと財政悪化懸念 日本10年債利回りは2.04%台に上昇、1999年以来の高水準。日銀の利上げ継続観測と高市政権による財政悪化が懸念されており債券が下落している（利回り上昇）。 5年債利回りは1.5%台、2008年来高水準。