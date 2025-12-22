２１日、黒竜江豊源鉱業の大通溝炭鉱に駆け付けた緊急車両。（鶏西＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン12月22日】中国黒竜江省鶏西市にある石炭採掘・販売企業、黒竜江豊源鉱業の大通溝炭鉱で21日午前4時30分（日本時間同5時30分）ごろ、浸水事故が起き、5人が閉じ込められた。同市は直ちに合同救援指揮部（対策本部）を立ち上げ、救助活動を続けている。