結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」が21日、テレビ朝日系で放送され、関東地区の平均世帯視聴率が午後6時30分から30分間が11・5％（平均個人視聴率は8・2％）、同7時から190分間の平均世帯視聴率が16・2％（平均個人視聴率が11・4％）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。また、毎分最高世帯視聴率は19・0％（毎分最高個人視聴率は12・8％）だった。関西地区の平均世帯視聴率は同7時から190