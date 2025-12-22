アトランタ・ホークス vs シカゴ・ブルズ日付：2025年12月22日（月）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 150 - 152 シカゴ・ブルズ NBAのアトランタ・ホークス対シカゴ・ブルズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず38-38で終了する。第2クォーター