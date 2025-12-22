川崎フロンターレは22日、清水エスパルスからDF山原怜音が完全移籍で加入することを発表した。現在26歳の山原はJFAアカデミー福島を経て、筑波大学に進学。2019年にはユニバーシアードサッカー日本代表の一員として、三笘薫（ブライトン）や上田綺世（フェイエノールト）とともに世界一に貢献した。2021年に特別指定選手として清水でプロデビューを飾り、翌年より清水に正式加入。初年度からサイドバックのレギュラーとして