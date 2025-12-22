きょう未明、静岡県長泉町の会社兼住宅に男3人が押し入り、80代の夫婦の手などを縛って現金およそ1000万円を奪う強盗事件がありました。犯人は逃走中です。きょう午前1時ごろ、長泉町納米里にある会社兼住宅で「強盗に入られた。『早く金を出せ』と言われた。2階に逃げて通報している」などと、会社を経営する83歳の男性から110番通報がありました。押し入ったのは3人の男で、男性と82歳の妻の口と手をテープで縛り、現金およそ100