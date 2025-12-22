オーストラリアで15人が犠牲となったユダヤ系住民を狙ったとみられる銃撃事件から1週間となった21日、現地では追悼集会が開かれました。シドニーの人気観光地ボンダイビーチでユダヤ教の祭りを祝うイベントで起きた銃撃事件では、15人が犠牲となりました。事件から1週間が経った21日、追悼集会が開かれ、発生時刻には1分間の黙祷が捧げられました。追悼集会にはアルバニージー首相も参加しましたが、「反ユダヤ主義」への対応の遅