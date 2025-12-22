東京証券取引所の電光掲示板週明け22日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時800円を超え、5万円台を回復した。前週末の米国株高を好感した。円安ドル高の進行を背景に、輸出関連銘柄へ買い注文が広がった。国債市場では、長期金利が一時2.060％まで上昇した。午前9時15分現在は前週末終値比797円66銭高の5万0304円87銭。東証株価指数（TOPIX）は26.78ポイント高の3410.44