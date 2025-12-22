トラブルで打ち上げ延期となっていたH3ロケットは、きょうこのあと打ち上げられる予定です。中継です。鹿児島県の種子島宇宙センターです。こちらは現在、やや強い風が吹いていますが、打ち上げに向けた準備は着々と進んでいるということです。H3ロケット8号機は今月17日、打ち上げられる予定でしたが、地上の冷却システムにあるガスの手動バルブの操作に問題があったため、直前で中止されました。JAXA＝宇宙航空研究開発機構と三