昨年8月、取材に応じる財務省の三村淳財務官＝財務省週明け22日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半で取引が始まった。午前9時現在は前週末比90銭円安ドル高の1ドル＝157円63〜65銭。ユーロは1円09銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円58〜62銭。日米の金利差が当面は大きく縮まらないとの観測から、円が売られてドルが買われた。財務省の三村淳財務官は22日、財務省で記者団の取材に応じ、円安ドル高傾向に