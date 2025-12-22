南野拓実が負傷交代海外サッカー、フランス1部モナコの日本代表FW南野拓実は現地時間21日、オセール戦に先発出場。前半に負傷交代した。担架で運ばれる様子に、日本のファンは心配している。前半34分。ピッチに倒れ込んだ南野。自分では起き上がれず、担架に乗せられてピッチを後にした。チームメートも心配そうに駆け寄るも、南野は両手で顔を押さえていた。現地メディアなどでは膝の負傷と報じられる中、ネット上では日本