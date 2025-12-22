私が、冷蔵庫のキャパを無視した夫の「爆買い」に頭を抱えていたある日。なんと今度は勝手にあるものを購入して……？ 怒りが頂点に達した私は、「ある権限」をすべて夫に託し、その責任を明確にしました。その結果、夫が直面した現実とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。 「お得だから！」と巨大肉を爆買いする夫 会員制の大型倉庫スーパーが大好きな夫。 レジャー感覚で行くのはいいのですが、買う