動物病院の中の机の上を見てみると...？大胆にへそ天で眠る猫を発見！まさかの場所であまりにも無防備な寝姿だった猫が大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回表示を突破し、「見事なへそ天」「野生のかけらもありませんね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：動物病院で保護された猫→馴染みすぎた結果…思わず笑う『大胆な寝相』】 大胆な寝相と驚きの寝場所 Xアカウ