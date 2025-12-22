全日本選手権で岡万佑子が6位フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は、19〜21日に東京・代々木第一体育館で行われた。女子で6位と躍進した16歳・岡万佑子（木下アカデミー）に注目が集まっている。岡は21日のフリーで、冒頭のルッツ─トーループの連続3回転を決めると、トリプルアクセルも成功。明るい将来を予感させる好演技で観衆を魅了し、6位に入った。19日のショートプ