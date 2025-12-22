神戸港を拠点に周遊するレストランクルーズ船「ルミナス神戸2」が、2026年1月1日に『初日の出クルーズ2026』を開催する。同船で恒例の初日の出クルーズは、明石海峡大橋の真下をくぐりながら、水平線から昇る初日の出を望む内容で、船上から新年の景色を楽しめるのが特徴だ。過去の「初日の出クルーズ」の様子（画像提供：神戸クルーザー）2026年1月1日早朝、午前5時50分に神戸港を出航、午前8時40分に寄港する。船内