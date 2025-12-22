ヘアケアブランド「LUFT(ルフト)」から、水分感そのものを設計するという新発想の「ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」が2025年12月22日に仲間入りしました。高保湿という概念を超え、水分の与え方を見直した独自の処方で、みずみずしくさらりとした理想の髪質を叶える新シリーズの到来です。 Global Style Japan「LUFT(ルフト) ハイドロセラミドシャンプー／トリートメント」 発売日：2025年12月22日