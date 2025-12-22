日本フットボール界に新たな歴史の扉が開かれる。社会人アメリカンフットボール・Ｘリーグの強豪として知られるオービックシーガルズは２２日、来年１月５日から米フロリダ州ネイプルで開催される「第１５回ナショナル・スカウティング・コンバイン（ＮＳＣ）」に、所属するＤＬショーントゥローター礼と、来春加入予定のＷＲ溝口駿斗（関西大）の２人が正式招待されたと発表した。同コンバインへの日本人選手の参加は、史上初