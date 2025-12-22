上土シネマミュージアムが、公式SNS（X・Instagram）アカウントを新たに開設し、本格的な情報発信を開始しました。長野県松本市で100年以上の歴史を誇る旧映画館を活用した、レトロ体験型ミュージアムの魅力を多角的に伝えます。 上土シネマミュージアム「公式SNSアカウント」 開設日：2025年12月施設所在地：長野県松本市大手4丁目10-12公式SNS：X（旧Twitter）、Instagram かつて地域で親しまれた映画館を