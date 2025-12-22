歌手浅香唯（55）が21日、インスタグラムを更新。最新グラビアを披露した。浅香は「グラビアひさしぶりのグ・グ・グラビアです」と報告し、最新のグラビアを投稿した。浅香はつや肌の輝くどアップ写真と、背中が大胆に開いたゴージャスなドレス姿をアップしている。この投稿にフォロワーからは「なぜ劣化しないの?本当に不思議」「ビビるほど美しすぎます」「相変わらず抜群に美しいですね!」とコメントが寄せられている。