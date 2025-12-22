レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。辻門アネラ（31）とのツーショットを公開した。央川は「今日はau TOM'Sファン感謝祭でした。今シーズンもチームを応援してくださった皆さんと改めて3連覇をお祝いできて嬉しかったし、監督やドライバーさんのトークも大爆笑だった」と報告。続けて「3年間auレースアンバサダーとして一緒に活動してきたアネラちゃんの引退は寂しい