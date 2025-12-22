元NMB48でモデルの上西怜（24）が21日までにインスタグラムを更新。「うる星やつら」のラムにふんした姿を投稿した。上西は「今回は『うる星やつら』のラムちゃんのコスプレをしました『浮気はゆるさないっちゃ』」とコメントし、コスプレ写真を公開した。上西はエメラルドグリーンのウィッグにセーラー服を着用。頭には角をつけ、キュートなコスプレ姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「似合いすぎてる」「惚れ直し