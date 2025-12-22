元モーニング娘。で女優の久住小春（33）が22日までに自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジとなる新ヘアカラーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大ハイトーン」と題してつづり始めた。「ずーーーと白銀にしてみたくて、色んな予定調整して、今までで一番明るい色にしました」とイメージチェンジとなる新ヘアカラーショットを投稿した。「金髪はパーソナルカラー的に合わないから、白っぽいラベンダー