フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。番組で着用した衣装を投稿した。加藤アナは「テレビ東京『ナゼそこ?＋』衣装です」とコメントし、華やかなピンク色のニット姿と、シックな黒いロングスカート姿を投稿した。続けて「いつも華やかに映るナゼそこのスタジオは実はクロマキーなのでグリーンバック赤の衣装が映えてクリスマス感満載」とつづった。この投稿にフォロワーからは「ドキッ