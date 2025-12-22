俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送されれた日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。結婚を勧められた人物を明かした。15歳で演出家・蜷川幸雄さん（享年80）に才能を見出されてデビューした藤原は、若い頃は酒豪でヤンチャとして知られ「昭和のスター」のようなイメージが定着していた。藤原自身も「若い頃は演劇そのものがそういうイメージだったじゃないですか。激しく稽古して議論して、討論し