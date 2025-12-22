モデルの斎藤恭代（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿に反響が寄せられている。齋藤は「2026年壁掛けカレンダーお渡し会に来てくれた皆さんありがとうございました」と感謝をつづり、黒のドレス姿でデコルテ＆美脚を披露した。続けて「2026年も皆さんに沢山の幸運が訪れますように。このカレンダーを飾って一緒に思い出を作って行きましょう」と呼びかけた。そして「今日来れなかった方は是非オンラインサイン会に