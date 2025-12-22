「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）２番人気のカヴァレリッツォが中団のポジションから、最後の直線で力強く伸びてＧ１初制覇を飾った。勝ち時計は１分３３秒２（重）。勝利騎手となったＣ・デムーロの表彰式での粋な行動が話題となった。この日、プレゼンターとして登場したのは、人気タレントでモデルのゆうちゃみ。表彰式を終えて、Ｃ・デムーロとゆうちゃみの２ショット記念撮影となったが、手に取った花束を最後はゆ