テレビ朝日は、来年1月2日に『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』を放送する。同局系では毎年『とんねるずのスポーツ王は俺だ！！』を放送してきたが、2026年は木梨憲武が“夢のスポーツ対決”をプロデュースする。このたび、番組で行われる競技＆出場者第2弾が解禁された。【写真】夢の共演！超豪華な出演者たち《ゴルフ対決》には水谷豊、小栗旬、小泉孝太郎、そして『相葉ヒロミのお困りですカー？』のヒロ