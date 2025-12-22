歌手でタレントの森口博子（57）が21日までに自身のブログを更新。すっぴんを公開した。森口は「おはようスッピンでめんごめんご」とあいさつし、マスクを着用したすっぴんを投稿した。続けて「若干、寝ぼけ気味だけど（笑）本日、いよいよ森口博子40周年アニバーサリーツアー第一章"Your Flower"初日は広島からスタート!」とツアー初日を迎えたことを報告した。さらに「昨日から来てるよああああ〜〜ドキドキワクワ