７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、挙式を報告した。２２日までにインスタグラムを更新し、「先日、結婚式を執り行いました。アメリカから母も駆けつけてくれて、９３歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」と伝えた。「そして何より、大切な方々と家族が同じ空間で食べて、飲んで、笑って、私たちを見守ってくださったこと。人生でいちばん幸せな一日でした。準備は大変だった