Åìµþ£Ö¤Ï£²£²Æü¡¢º£µ¨¤Î¼ç¾­£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡Ê£²£µ¡Ë¤È¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï£ÇÂçºå¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤Éµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¤ÎÀ¸¤¨È´¤­¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö°¦¤ò´Ó¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤ÏÍèµ¨¤Ç£µµ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¿¹ÅÄ¡¢¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤âÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤âÂô»³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¿