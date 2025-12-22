フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）は22日の放送冒頭で、プロ野球のヤクルトからポスティングシステムによるメジャーリーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手が米MLBのホワイトソックスと契約合意したと速報した。MCの俳優谷原章介は、「野球界にとってうれしいニュースが飛び込んでまいりました」と声を弾ませた。谷原は、かつてこの球団に在籍した井口資仁さんが2005年、実に1917年以来88年ぶりの