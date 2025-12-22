週明けの東京株式市場日経平均株価は値上がりし、5万円の節目を回復しました。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は、先週末のアメリカの株式市場で主要な3指数がそろって上昇した流れを受け、先週末の終値4万9507円から500円あまり値上がりして取引が始まりました。取引時間中に5万円を超えるのは今月16日以来で、4営業日ぶりです。市場関係者は1ドル＝157円台に円安が進んだことも、輸出関連銘柄にはプラスにな