福田正博フットボール原論■FIFAワールドカップ2026の組み合わせが決まり、サッカー日本代表が勝てるのか否かが話題となっている。福田正博氏に組み合わせ決定を受けての感想を聞いた。【南米勢との対戦がないのはよかった】厳しいグループになったというのが率直な感想だ。サッカー日本代表の来年のＷ杯グループリーグでの対戦相手は、オランダ、チュニジア、そして欧州プレーオフＢ組の勝者に決まった。最後の１チームが決