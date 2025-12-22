２１日に行われたＭ−１グランプリ２０２５で準優勝となったドンデコルテが２２日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」に出演。準優勝の意外な反響を明かした。ドンデコルテは「ラヴィット！」初出演。川島明から準優勝の反響を聞かれた小橋共作は「結構、エゴサーチしてたんですけど、面白いというコメントより、ぼくが巨人の松本剛選手に似ているっていう反響ばっかりで、面白いとは思われてない可能性が…」と、出演中、ネットを賑わ