■ノルディックスキージャンプW杯（21日〜22日、スイス・エンゲルベルク）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）男子個人の第11戦（ヒルサイズ＝HS140m）が、スイスのエンゲルベルクで日本時間22日に行われ、小林陵侑（29、チームROY）が1回目に133m、2回目に132mを飛び、合計310.0点で優勝。第2戦以来、9戦ぶりとなる今季W杯2勝目をマークした。他