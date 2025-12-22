中国南部の海南省にある三亜鳳凰国際空港（以下「三亜空港」）の関係者によると、同空港では12月20日までに、年初来の利用旅客数が過去最高を突破し、年間利用者数では開港以来の新記録となりました。同空港では12月20日時点で、年初来の旅客便および貨物便の発着回数が前年同期比7．0％増の13万3599回、利用旅客数は5．8％増の2184万9000人、貨物取扱量は同16．3％増の11万3000トンに達しました。特に旅客取扱数では過去最高を記