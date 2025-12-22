週明け２２日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前週末終値と比べて０・０４５％高い２・０６０％まで上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高水準となった。日本銀行が１９日の金融政策決定会合で利上げを決めたことを受け、市場では日銀が今後も利上げを継続していくとの見方から長期国債に売り圧力が強まり、利回りが上昇している。積極財政を