エプスタイン文書に含まれていたトランプ米大統領の写真/Screenshot/CNN（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の捜査資料公開をめぐり、米司法省は21日、ドナルド・トランプ大統領の写った画像を特設サイトに再掲載したことを明らかにした。問題の画像は机の引き出しに入った数枚の写真を写したもので、その中の1枚にトランプ大統領や、エプスタイン氏と親しかったギレーヌ・マクスウェル受