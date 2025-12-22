千葉・船橋市の駐車場で買い物中の車のドライブレコーダーが当て逃げの瞬間を捉えた。被害者は納車からわずか1カ月での悲劇に落胆している。納車から1カ月の新車が無残な姿に千葉・船橋市の駐車場で11月23日、カメラが捉えたのは当て逃げの瞬間だ。車の持ち主が買い物中に記録されたドライブレコーダーの映像。白い車が左へ曲がろうとすると、車体が接触した。画面が上下に揺れたのがわかる。車はそのまま走り去って行ったという。