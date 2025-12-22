テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が22日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナたちとの3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「テレ東2年目に突入したフレッシュな2人と紹興酒でダイブ出来上がった1人」と題してつづり始めた。「もう1年？まだ1年？！みなさま引き続きこれからのテレ東も宜しくお願いします」と、後輩である嶺百花アナウンサー、山本倖千恵アナウンサーとの“密着”3ショットを投稿した