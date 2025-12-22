お笑い芸人、アーティスト、俳優など、話題のタレントに“仕事遍歴”を聞くインタビュー連載「Echoes of Career～人気者の仕事遍歴～」。 当時なぜその仕事を選んだのか。そこで何を学び、現在のキャリアにつながっているのか。さまざまな職場で得た知識や、逆境を乗り越えるための視点をひも解いていきます。 今回は、トリオのコント師・や団が登場。 初めて『キングオブコント』決勝に進出した2022年