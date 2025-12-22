22日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比430ポイント高の3万990ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万507.95ポイントに対しては482.05ポイント高。 株探ニュース