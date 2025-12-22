22日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝157円63銭前後と、前週末午後5時時点に比べ89銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円58銭前後と1円08銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース